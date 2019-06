Massiver Stellenabbau bei der Deutschen Bank?

per Mail teilen

In den Medien verdichten sich die Hinweise darauf, dass die Deutsche Bank weltweit zwischen 15.000 und 20.000 Stellen streichen will. Der Aufsichtsrat von Deutschlands größter Bank soll am 7. Juli den Stellenabbau beschließen, berichten Insider. Sollten die Pläne umgesetzt werden, würde ein Fünftel der Belegschaft wegfallen. Die Deutsche Bank lehnt eine Stellungnahme zu den Berichten bisher ab. Seit längerem gibt es Gerüchte, dass das Kreditinstitut Einschnitte plant. Zuletzt hat die Bank im vergangenen Jahr rund 6.000 Stellen gestrichen.