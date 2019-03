Briten demonstrieren für zweites Referendum

In London werden am Mittag mehr als 100.000 Teilnehmer zu einer Anti-Brexit-Demo erwartet. Mit einem Protestzug durch die britische Hauptstadt will die Kampagne "People´s Vote" für ein zweites Brexit-Referendum kämpfen. Die Kampagne verlangt, dem britischen Volk das Abkommen mit der EU zur Abstimmung vorzulegen. Alternativ dazu soll ein Verbleib Großbritanniens in der EU möglich sein.