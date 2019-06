In der tschechischen Hauptstadt Prag haben am Abend rund 250.000 Menschen gegen Regierungschef Andrej Babiš demonstriert. Dem Milliardär und früheren Unternehmer wird vorgeworfen, mit seinem Konzern Agrofert unrechtmäßig EU-Subventionen in Millionenhöhe kassiert zu haben. Babis bestreitet das. Es war die größte Massenkundgebung in Tschechien seit der sogenannten Samtenen Revolution vor 30 Jahren. Damals brachte der Protest das kommunistische Regime zu Fall.