Am Mount Everest, dem höchsten Berg der Erde, sind seit vergangener Woche sieben Bergsteiger ums Leben gekommen. Das hat das Tourismusministerium in Nepal mitgeteilt. Die meisten seien an Erschöpfung oder gesundheitlichen Problemen wegen der großen Höhe gestorben. Wegen des guten Wetters wollten allein am Mittwoch rund 200 Bergsteiger auf den Gipfel des Everest. Ein im Internet verbreitetes Foto zeigt eine lange Schlange von Menschen auf dem Weg dahin.