Der mutmaßliche Schütze aus dem texanischen El Paso hatte es offenbar gezielt auf Menschen aus Mexiko abgesehen. Das gab der Verdächtige Berichten zufolge bei seiner Festnahme an.

Der mutmaßliche Todesschütze von El Paso hat offenbar kaltblütig und überlegt gehandelt. Bei seiner Festnahme sagte der Tatverdächtige der Polizei, er habe gezielt Mexikanerinnen oder Mexikaner töten wollen.

Dauer 0:35 min Deutsches El Paso-Opfer wird in Mexiko beigesetz Korrespondentin Anne Demmer über die Todesopfer des Massakers in El Paso

Tatverdächtiger: "Ich bin der Schütze"

Das geht aus Polizeiprotokollen hervor, die der "Washington Post" vorliegen. Die Zeitung berichtet, dass einer Polizeistreife kurz nach den tödlichen Schüssen ein Honda auffiel, der an einer Straßenkreuzung nahe des Tatortes an einer Filiale von Wal Mart abgestellt worden war.

Als sich die Beamten näherten, stieg der mutmaßliche Schütze mit erhobenen Händen aus dem Fahrzeug aus. "Ich bin der Schütze", soll er sofort zugegeben und dann die Bemerkung mit dem gezielten Töten von Mexikanerinnen und Mexikanern gemacht haben.

Der 21-Jährige war aus seiner mehr als 1.000 Kilometer entfernten texanischen Heimatstadt Allen nach El Paso gefahren. Das habe er den Beamten dem Bericht zufolge geschildert. Er sei dann mit einem Sturmgewehr und "mehreren Magazinen Munition" in das Einkaufszentrum gegangen. In der Wal-Mart-Filiale hatte er das Feuer auf zufällig anwesende Menschen eröffnet - und dabei 22 getötet. Rund zwei Dutzend weitere Menschen wurden verletzt.

Gedenken in El Paso: Menschen haben Blumen und Kerzen für die 22 Todesopfer des blutigen Massakers niedergelegt. dpa Bildfunk picture alliance/ZUMA Press

Acht Todesopfer waren aus Mexiko

Der Mann befindet sich in Einzelhaft, weil die Polizei befürchtet, andere Gefangene könnten ihn bedrohen oder ihm etwas antun. Er soll vor der Tat eine Art Manifest im Netz veröffentlicht haben, in dem er vor einer angeblichen "Invasion" hispanischer Einwanderinnen und Einwanderer warnt. Dem Tatverdächtigen droht im US-Bundesstaat Texas die Todesstrafe.

El Paso liegt direkt an der Grenze zu Mexiko. Viele Menschen aus dem Nachbarland kommen täglich in die USA, um zu arbeiten oder einkaufen zu gehen. Und viele Mexikanerinnen und Mexikaner leben auch in der Stadt. Der Großteil der Bevölkerung dort ist lateinamerikanischer Herkunft.

Viele der Toten des Massakers vom vergangenen Samstag trugen lateinamerikanische Nachnamen. Acht der Opfer waren mexikanische Staatsbürger. Auch ein Deutscher kam ums Leben. Er hatte vor der Tat bereits fast 40 Jahre in Mexiko gelebt. Der gebürtige Marburger wird an diesem Samstag in der mexikanischen Grenzstadt Ciudad Juárez beigesetzt.