Die Zahl der Masernerkrankungen in Europa nimmt weiter zu. Die Weltgesundheitsorganisation WHO meldet rund 90.000 Fälle im ersten Halbjahr - doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Vier Länder, die bisher als masern-frei galten, hätten diesen Status verloren: Albanien, Tschechien, Griechenland und Großbritannien. Seit Januar 2018 seien rund 100 Menschen in Europa an der ansteckenden Krankheit gestorben. In Deutschland kommen die Masern laut WHO regional begrenzt vor.