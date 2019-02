Der britische Musiker Mark Hollis ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Dies melden mehrere Medien und berufen sich auf Weggefährten. Hollis wurde als Sänger und Songschreiber der Pop-Gruppe "Talk Talk" in den 80er Jahren berühmt. Zu den größten Hits zählten "It's my life" und "Such a shame". 1992 löste sich die Band auf. Sechs Jahre später veröffentlichte Hollis noch ein Solo-Album, zog sich danach aber aus der Öffentlichkeit zurück.