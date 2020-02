Marburger Bund ruft Mediziner zum Streik auf

per Mail teilen

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat die Mediziner an bundesweit 23 Universitätskliniken für heute zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Sie sollen mit Dienstbeginn starten. Mit den Arbeitsniederlegungen wollen die Ärzte vor der neuen Verhandlungsrunde mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder Druck auf die Arbeitgeber machen. Der Marburger Bund fordert für die rund 20.000 Ärzte an landeseigenen Unikliniken unter anderem sechs Prozent mehr Gehalt und weniger Bereitschaftsdienste. An den bestreikten Krankenhäusern gelten Notdienstvereinbarungen. Geplante und nicht lebensnotwendige Eingriffe werden verschoben.