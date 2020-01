Marburger Bund kritisiert fehlende Investitionen in Krankenhäuser

Der Ärzteverband Marburger Bund hat den Bundesländern vorgeworfen, zu wenig in Krankenhäuser zu investieren. Verbandschefin Susanne Johna sagte der "Passauer Neuen Presse", da sei schon seit Jahren so. Die Situation habe sich über die Jahre verschlechtert, auch mit Blick auf die Personalnot. Besonders qualifizierte Pflegekräfte gingen zunehmend in andere Berufsfelder. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnte vor den Auswirkungen. In einigen Bereichen, wie der Kinderheilkunde, sei die Routineversorgung schon nicht mehr gewährleistet, sagte er der "Rhein-Neckar-Zeitung".