Marburger Bund fordert Entlastung und mehr Gehalt für Ärzte

Der Marburger Bund fordert für Ärzte an kommunalen Kliniken fünf Prozent mehr Gehalt. Außerdem will die Gewerkschaft die Mediziner entlasten. Dazu müsse unter anderem die tatsächliche Arbeitszeit exakter festgehalten und die Bereitschaftsdienste begrenzt werden, sagte ein Sprecher. Alle Krankenhausärzte müssten Leistungen auch außerhalb der typischen Tagesarbeitszeiten erbringen. Auch kurzfristige Einsätze an eigentlich freien Tagen wären keine Seltenheit. Das könne zu gesundheitlichen Problemen führen.