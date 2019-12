per Mail teilen

Die Südzucker-Tochter Cropenergies profitiert von der hohen Nachfrage nach klimaschonenden Kraftstoffen. Für das aktuelle Geschäftsjahr bis Ende Februar 2020 hat der Vorstand seine Prognosen für den Umsatz und den operativen Gewinn an. Das teilte das Unternehmen am Montag in Mannheim mit. Für das laufende Geschäftsjahr erhöhte das Management seine Umsatzprognose auf jetzt rund 900 Millionen Euro.