Ausmaß des Dieselkandals bei Audi offenbar noch größer

In der Diesel-Affäre rückt der Ingolstädter Autobauer Audi erneut in den Fokus. Nach Informationen von BR Recherche und dem "Handelsblatt" hat das Unternehmen in zahlreichen Modellen mit größeren Diesel-Motoren nicht nur eine, sondern mehrere unterschiedliche Abgas-Strategien genutzt. Das belegen nicht öffentliche Bescheide des Kraftfahrt-Bundesamtes. Aus Berlin berichtet Arne Meyer-Fünffinger.