Wegen möglicher Manipulation an Diesel-Motoren haben Ermittler die Geschäftsräume von Mitsubishi und Continental in Deutschland durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt wirft dem japanischen Autobauer Mitsubishi vor, illegale Abschalteinrichtungen in Diesel-Fahrzeuge eingebaut zu haben. Betroffen sind Motoren mit 1,6 und 2,2 Litern Hubraum der Abgasnorm Euro 5 und 6. Der Autozulieferer Continental gilt neben Bosch als der größte Zulieferer von Abgasreinigungstechnik.