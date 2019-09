Nach Informationen des "Manager"-Magazins baut BMW 5.000 bis 6.000 Stellen ab. Dem Bericht nach sollen die Arbeitsplätze vor allem in der Konzernzentrale in München wegfallen und zwar bis 2022. BMW hat sich bisher nicht zu dem Bericht geäußert. Bisher hatte der Autobauer angekündigt, in diesem Jahr die Zahl der rund 135.000 Beschäftigten stabil zu halten. Das Magazin schreibt, vor allem in der Verwaltung besetze BMW viele freiwerdende Stelle nicht nach.