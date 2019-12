Maltas Premier kündigt Rücktritt an

Maltas Premierminister Joseph Muscat hat seinen Rücktritt angekündigt. Er werde am 12. Januar als Parteichef zurücktreten und wenig später auch als Premierminister, sagte er in einer Fernsehansprache. In der Zwischenzeit werde er beide Funktionen geschäftsführend ausüben. In den vergangenen Tagen hatten tausende Demonstranten Muscats Rücktritt gefordert. Er soll seinen langjährigen Stabschef jahrelang gedeckt haben. Dieser und der bisherige Tourismusminister sollen Verbindungen zu dem mutmaßlichen Hintermann des Mordes an der Journalistin Daphne Caruana Galizia gehabt haben.