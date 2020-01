per Mail teilen

Hunderttausende Tonnen Plastikmüll landen jährlich in Südostasien und verschmutzen dort die Umwelt. Doch die Länder wehren sich. Malaysia hat jetzt 4.000 Tonnen Müll zurückgeschickt.

Malaysia sei nicht die Müllkippe der Welt, so eine Regierungssprecherin des Landes. Deshalb seien seit letztem Oktober 4.000 Tonnen Kunststoffabfälle verpackt in 150 Containern zurück in ihre Ursprungsländer verschickt worden.

Plastikmüll landet in Malaysia, Hongkong oder Indien

Die meisten Container wurden zurück nach Frankreich, Großbritannien und in die USA geschickt. Deutschland war von der Rückführungsaktion nicht betroffen - obwohl es zu den größten Plastikexporteuren weltweit gehört.

Nach Angaben aus dem Plastikatlas 2019 des BUND wurden 2018 mehr als 740.000 Tonnen Plastikabfälle aus Deutschland in andere Länder exportiert. Der Großteil ging nach Malaysia, weitere wichtige Abnehmer sind Hongkong und Indien, aber auch die Niederlande.

China schränkt Müll-Importe drastisch ein

Viele Länder in Südostasien, allen voran Malaysia, haben in den letzten beiden Jahren im großen Stil Plastikmüll importiert. Grund für den Boom ist eine Änderung der chinesischen Umweltpolitik. Bis 2018 war China noch der weltweit größte Importeur von Kunststoffabfällen. Etwa 700.000 Tonnen landeten noch im Jahr 2017 in der Volksrepublik. Dort wurde der Müll geschmolzen und zu Pellets verarbeitet.

Doch die Weiterverarbeitung des Plastiks ist nicht einfach: Wegen der großen Verunreinigung des Importmülls muss er erst gereinigt und sortiert werden. In vielen Fällen ist keine Weiterverwertung mehr möglich, dann wird das Plastik verbrannt, auf Deponien entsorgt oder schlimmstenfalls auf illegalen Müllkippen abgeladen. Um seine Umweltbilanz zu verbessern, hat China deshalb seit 2018 so hohe Anforderungen an die Qualität der Kunststoffabfälle festgelegt, dass ein Import faktisch kaum mehr möglich ist.

Wilde Deponien und illegale Recycling-Anlagen in Südostasien

Für die Müllberge aus Europa, Japan und den USA mussten deshalb neue Destinationen gefunden werden. In Thailand, Vietnam, Malaysia und Indonesien stiegen die Abfallimporte Anfang 2018 schlagartig um ein Vielfaches.

Mit dem Plastikmüll kamen auch die Probleme, wegen derer China die Importe gestoppt hatte: wilde Müllkippen und illegale Recycling-Anlagen, die mit giftigen Abwässern die Umwelt verschmutzen. Genau darauf haben jetzt auch die südostasiatischen Staaten mit strengeren Regulierungen oder kompletten Einfuhrverboten reagiert.

Neue Regeln für Müll-Export in Entwicklungsländer

Die EU hat mittlerweile ihre Regeln für die Ausfuhr von Plastikmüll überarbeitet: Ab 2021 darf schlecht recycelbarer Abfall, der also unsortiert, verunreinigt oder mit anderen Abfallarten vermischt ist, nicht mehr in Entwicklungsländer exportiert werden.

Der zunehmend schwierigere Müll-Export stellt die Industrienationen jetzt vor Herausforderungen. Recherchen des BUND zufolge schwenken unter anderem Großbritannien und die USA darauf um, mehr Plastikabfälle zu verbrennen - auch wenn diese zuvor eigentlich für das Recycling gesammelt wurden.