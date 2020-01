Malaysia schickt 4.000 Tonnen Plastikmüll zurück

Malaysia wehrt sich gegen den Import von Plastikmüll. In einer großangelegten Aktion hat das Land jetzt Plastikmüll an wohlhabende Länder zurückgeschickt. Nach Regierungsangaben wurden seit Oktober rund 4.000 Tonnen Plastikmüll in 150 Container gepackt und in die Ursprungsländer zurück verfrachtet. Die meisten Container wurden nach Frankreich, Großbritannien und in die USA zurückgeschickt. Malaysia sei nicht die Müllkippe der Welt, sagte eine Regierungssprecherin. Deutschland war von der Aktion nicht betroffen, obwohl es laut Greenpeace mit zu den größten Lieferanten von Plastikmüll in das Land zählt.