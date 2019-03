Die Mailänder Scala will nach längerer Diskussion nun doch kein Geld aus Saudi-Arabien annehmen. Das hat Bürgermeister Giuseppe Sala bekanntgegeben, der gleichzeitig Vorsitzender des Aufsichtsrats der Scala ist. Intendant Alexander Pereira hatte eine Kooperation geplant – danach sollte Saudi-Arabien in den kommenden fünf Jahren 15 Millionen Euro an die Scala zahlen und im Gegenzug einen Sitz im Aufsichtsrat bekommen. Der Plan war wegen der Menschenrechtslage in dem Land in die Kritik geraten.