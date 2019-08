per Mail teilen

Ein Mädchen will sich in den Berliner Staats- und Domchor einklagen, in dem bisher nur Jungen singen. Nach Angaben des Verwaltungsgerichts wurde die 9-Jährige nach einem Vorsingen abgelehnt. Sie mache dafür die Zulassungsbeschränkung auf Jungen verantwortlich und findet diese diskriminierend. Der Chor argumentiert mit anderen Gründen - zum Beispiel sei das Mädchen nicht motiviert genug gewesen.