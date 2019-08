Im französischen Biarritz geht der G7-Gipfel zu Ende. Am Morgen steht ein Treffen von Kanzlerin Merkel mit US-Präsident Trump auf dem Programm. Am Nachmittag will Gastgeber Emmanuel Macron gemeinsam mit Trump eine Pressekonferenz geben.

Die Stimmung der Gipfelteilnehmer beim Familienfoto am Sonntag war schon fast ausgelassen. Die Regierungschefs scherzten und US-Präsident Donald Trump gab Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ein Küsschen auf die Wange. Dabei war kurz vorher noch Aufregung angesagt: Völlig überraschend war Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Gipfelort im französischen Biarritz eingetroffen. Den Besuch hatte Gastgeber Emmanuel Macron eingefädelt. Und die anderen Teilnehmer darüber offenbar erst kurz vorher informiert. Dauer 0:57 min Der Tag in Biarritz - Trump-Treffen, Klimaschutz und Artensterben Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft am Vormittag beim G7-Gipfel in Biarritz US-Präsident Donald Trump zu einem Zweiergespräch. Dennoch dürften die Gespräche zwischen der deutschen Kanzlerin und US-Präsident Donald Trump ungemütlich werden: Seinem Ärger über die deutsche Sparpolitik und deutsche Handelsüberschüsse wolle er in Frankreich durchaus Nachdruck verleihen, hatte es im Vorhinein im Weißen Haus geheißen. Ganz so innig, wie beim Familienfoto am Sonntagabend, dürfte das Treffen zwischen dem US-Präsidenten und der deutschen Kanzlerin am letzten Tag des Gipfeltreffens daher nicht verlaufen. dpa Bildfunk Picture Alliance Kontroverse Themen Auch bei den weiteren Themen der heutigen Agenda gibt es Konfliktpotential. Es stehen Fragen zum Klimaschutz, zum Handel und zum Schutz der Demokratie auf der Agenda. Zum Abschluss will Frankreichs Präsident Macron gemeinsam mit dem US-Präsidenten eine Pressekonferenz geben. Dauer 0:34 min Iran Coup, Wangenküsse und schwierige Gespräch Im französischen Badeort geht heute das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten zu Ende. Atomabkommen mit Iran auf der Agenda Ein Thema des Gipfels war das Atomabkommen mit Iran. Zur Überraschung aller war am Sonntag eine Maschine mit dem iranischen Außenminister Sarif an Bord in Biarritz gelandet. Er war kein offizieller Gast des Gipfels, traf aber neben seinem französischen Amtskollegen auch den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. "Das richtige Signal" Für den außenpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Omid Nouripour, war der Überraschungs-Besuch des iranischen Außenministers Mohammed Dschawad Sarif beim G7-Gipfel in Biarritz das richtige Signal. Im SWR sagte Nouripour, es gebe keinen "falschen Rahmen, wenn es darum geht, dass Leute miteinander reden, damit es nicht zu einem Krieg kommt." Dauer 0:38 min Omid Nouripour: Treffen war richtiges Signal Omid Nouripour: Treffen war richtiges Signal Hilfen für Amazonas-Gebiet vereinbart Auch die Brände im Amazonas-Gebiet beschäftigten die Gipfel-Teilnehmer. Die Staats- und Regierungschefs sagten technische und finanzielle Hilfen zu. Merkel erklärte, sobald die Brände gelöscht seien, wollten Deutschland und andere Länder mit Brasilien über Maßnahmen zur Wiederaufforstung sprechen. Zwar sei das betroffene Gebiet weitgehend brasilianisches Territorium, doch die Regenwälder als "Grüne Lunge" der Welt eine globale Frage. Dauer 0:58 min G7 versprechen Amazonas-Region Hilfe G7 versprechen Amazonas-Region Hilfe