per Mail teilen

In Berlin hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Abend den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron empfangen. Hintergrund ist der Jahrestag des Mauerfalls. Steinmeier will mit der Einladung Macron für die Rolle Frankreichs bei der Wiedervereinigung danken. Die beiden Politiker wollen außerdem zusammen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) unter anderem über die künftige Rolle der NATO sprechen.