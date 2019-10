Seit dem Anschlag von Halle wird erneut über das Verhältnis der AfD zum Judentum und ihre Interpretation deutscher Geschichte diskutiert. Der Vorwurf: Die AfD trägt eine Mitschuld am Erstarken des Rechtsterrorismus in Deutschland.

Die AfD ist "eine durch und durch proisraelische und projüdische Partei", erklärt der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen, im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF, drei Tage nach dem Anschlag von Halle. Man setze sich mit Nachdruck für jüdisches Leben in Deutschland ein. "Diese 35.000 Mitglieder haben mit Antisemitismus nichts, wirklich nichts zu tun." Doch eben diese Aussage ist hochumstritten.

Mangelnde Distanz zum rechtsextremen Lager

Politiker wie beispielsweise der Bundestagsabgeordnete Michael Roth (SPD) geben der AfD eine Mitverantwortung an dem mittlerweile als rechtsextremistisch und antisemitisch eingestuften Anschlag in Halle. Positionen, Wortwahl und mangelnde Distanzierung der Partei zum rechtsextremen Lager seien klar erkennbar.

Dauer 1:03 min Michael Roth (SPD) warnt vor Rechtsradikalismus in Deutschland Der Bundestagsabgeordnete Michael Roth (SPD) zum Anschlag auf eine Synagoge in Halle

Deutliche Radikalisierung der AfD seit einem Jahr erkennbar

Dem pflichtet auch der Politikwissenschaftler und Rechtsextremismusforscher Hajo Funke bei. Für Funke hat die AfD insbesondere seit dem letzten Jahr einen entscheidenden Schritt ins extremistische Lager getan: Seit dem Zusammentreffen der AfD-Spitzen mit Pegida-Chef Lutz Bachmann und rechtsextremen Hooligans bei einer Demonstration in Chemnitz am 1. September 2018. Kurz darauf habe der Angriff auf ein jüdisches Restaurant stattgefunden, gefolgt von Ausschreitungen gegen ein persisches und ein türkisches Restaurant in der Stadt.

Dauer 4:16 min Hajo Funke fordert von AfD Korrektur ihrer Positionen Rechtsextremismusforscher Hajo Funke im Gespräch mit SWR-2-Moderator Ralf Hecht.

AfD trägt Verantwortung, für das, was sie tut, und was sie nicht tut...

Die AfD trage Verantwortung für das, was sie tue, ebenso für das, was sie nicht tue, so der Rechtsextremismus-Forscher im Interview mit SWR2. "Verantwortlich dafür, dass sie die Erinnerung an den Nationalsozialismus tilgen wollen, dass sie vom deutschen Schuld-Kult sprechen, den es zu beenden gelte. Sie sind verantwortlich dafür, dass sie stolz sind auf die Leistung deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen." Gefährliche Hetze erkennt Funke zudem in den Äußerungen der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel, die von "Kopftuchmädchen" und "alimentierten Messermännern" spricht. Wichtig sei in dem Zusammenhang auch die Rolle des thüringischen AfD-Chefs Björn Höcke, der sich in seinem Buch dafür ausspreche alle kulturfremden Menschen aus Deutschland verbannen zu wollen, und zwar mit Hilfe wohltemperierter Grausamkeit, wie Höcke schreibe.

Funke fordert deshalb von den AfD-Spitzen, eine Korrektur solcher Positionen. Wenn das nicht fundamental korrigiert wird, ist die Partei mitverantwortlich für die Folgen, nicht nur der verrohten Sprache, sondern auch für Handlungen, die entstehen oder angeregt werden.", so Funke.