Maas will mit Türkei über festgenommenen Anwalt reden

Außenminister Heiko Maas (SPD) will sich am Rande des G20-Treffens in Japan für den Anwalt einsetzen, der in der Türkei verhaftet wurde. Maas will mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu über den Fall reden. Die Festnahme sei in keinster Weise nachvollziehbar, es müsse eine schnelle Lösung geben, so Maas. Die türkische Polizei hatte Mitte September einen Anwalt verhaftet, der für die deutsche Botschaft in Ankara gearbeitet hatte. Es wird vermutet, dass die Türkei sensible Daten über Asylanträge beschlagnahmt hat, die der Jurist bei sich hatte.