Außenminister Heiko Maas (SPD) hat dem syrischen Machthaber Bashar al-Assad und Russland Kriegsverbrechen im Nordwesten Syriens vorgeworfen. Anstatt die Bevölkerung dort zu schützen, bombardierten sie Krankenhäuser und Schulen, kritisierte Maas im UN-Sicherheitsrat in New York. Im Nordwesten Syriens leben nach Schätzung der Vereinten Nationen drei Millionen Zivilisten. Die meisten von ihnen seien Frauen und Kinder. Ihre Lage sei dramatisch, sie fürchteten um ihr Leben. Die Region gilt als letzte Bastion islamistischer Rebellen in dem Land, in dem seit neun Jahren Bürgerkrieg herrscht. Seit Dezember geht die syrische Armee dort verstärkt gegen die Rebellen vor und wird dabei von Russland unterstützt.