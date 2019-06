Maas hält Anti-IS-Einsatz weiter für notwendig

Außenminister Heiko Maas (SPD) hält den Bundeswehr-Einsatz gegen die IS-Terroristen aktuell weiter für notwendig. Das sagte Maas bei einem Besuch in Bagdad bei seinem Besuch im Irak. Nachdem alle syrischen und irakischen IS-Gebiete zurückerobert seien, müsse die Anti-IS-Koalition nun verhindern, dass die Terroristen im Untergrund neue Strukturen aufbauten. Nach der Sommerpause des Bundestages will Maas im Herbst ein Fazit vorliegen, wie stark der IS ist und dann eine Empfehlung abgeben, ob und in welchem Umfang die Bundeswehr dort im Einsatz bleiben soll. Das aktuelle Mandat umfasst unter anderem Aufklärungsflüge über Syrien und dem Irak.