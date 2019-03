Maas bietet Afghanistan neue Friedenskonferenz an

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat der afghanischen Regierung angeboten, in Deutschland eine neue Friedenskonferenz auszurichten. Die bereits laufenden Gespräche in Doha zwischen Vertretern der USA und den radikalislamischen Taliban seien nur ein erster Schritt, um den langjährigen Konflikt beizulegen. Nach Gesprächen mit seinem afghanischen Amtskollegen Burhānuddin Rabbani in Kabul sagte Maas, auf einer Konferenz in Deutschland könnten ein Friedensprozess und eine Verfassungsreform besprochen werden. Rabbani sagte, ein Friede könne nur direkt mit den Taliban ausgehandelt werden. Die Taliban lehnen solche Gespräche bislang ab.