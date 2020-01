per Mail teilen

Der deutsche Militärgeheimdienst MAD ermittelt gegen rund 550 mutmaßlich rechtsextreme Bundeswehrsoldaten. Das berichtet die "Welt am Sonntag". Im vergangenen Jahr seien 360 neue Verdachtsfälle dazugekommen, sagte der MAD-Präsident Christof Gramm der Zeitung. Allein in der Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte bearbeite der MAD aktuell rund 20 Verdachtsfälle im Bereich Rechtsextremismus. Gramm kündigte an, dieses Jahr erstmals einen offiziellen MAD-Tätigkeitsbericht zu veröffentlichen.