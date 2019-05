Lyon-Explosion: Mehrere Verdächtige festgenommen

per Mail teilen

Drei Tage nach der Explosion in Lyon hat die französische Polizei mittlerweile mehrere Verdächtige festgenommen. Einer der Festgenommenen sei ein 24-jähriger Mann, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit. Französische Medien berichten, beim zweiten Verdächtigen handle es sich um einen Studenten aus Algerien. Am vergangenen Freitag war in der Innenstadt von Lyon eine Paketbombe explodiert, dabei wurden 13 Menschen verletzt. Der Täter hatte eine mit Schrauben gefüllte Tasche vor einer Bäckerei abgestellt, die kurz darauf explodierte.