Luxusyacht von Sänger Marc Anthony abgebrannt

Knapp 37 Meter purer Luxus sind nur noch ein Haufen Schrott: Die Yacht des Sängers Marc Anthony wurde durch ein Feuer im Hafen von Miami (Florida) komplett zerstört. Menschen wurden nicht verletzt, die beiden Besatzungsmitglieder an Bord konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Marc Anthony, der in Deutschland vor allem wegen seiner Ehe mit Jennifer Lopez (seit 2014 geschieden) bekannt wurde, ist ein gefeierter Musiker und Schauspieler. Allein von seinem Debut-Album "When the night is over" verkaufte er zwölf Millionen Exemplare. Auf der jetzt zerstörten Sechs-Millionen-Euro-Yacht soll Anthony legendäre Partys gefeiert haben. Die Brandursache ist noch unklar.