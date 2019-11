per Mail teilen

Im Tarifstreit mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO will die Lufthansa ihre Klage zurückziehen. Lufthansa wollte gerichtlich überprüfen lassen, ob UFO eine Gewerkschaft ist. Nun kündigte der Konzern an, die Klage am Montag zurücknehmen. Beide Seiten streiten seit Monaten um einen neuen Tarifvertrag.