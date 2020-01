Trotz der Androhung neuer Streiks setzt die Lufthansa weiter auf Verhandlungen mit der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo. Ein Streik sei immer der falsche Weg in einem Tarifkonflikt, sagte eine Sprecherin. Man brauche eine Lösung für die 22.000 Kabinenmitarbeiter und die könne man nur in Gesprächen finden. Ufo hat einen weiteren Streik angekündigt und will am Mittwoch Details bekannt geben. Ufo fordert mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen für das Kabinenpersonal.