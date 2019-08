Scheuer will höhere Luftverkehrssteuer

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ist für eine höhere Luftverkehrssteuer. Aus der Branche seien entsprechende Vorschläge gekommen, um den Druck für neue Forschungsfelder in Sachen klimaneutrales Fliegen zu erhöhen, sagte Scheuer auf der Luftfahrtkonferenz in Leipzig. Der CSU-Politiker hatte sich bereits dafür ausgesprochen, die bisherigen Steuereinnahmen für Flugtickets von rund einer Milliarde Euro jährlich gezielt in den Klimaschutz zu stecken. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) äußerte sich ähnlich. Deutschland solle zu einem führenden Standort für klimaverträglichere Luftfahrt werden, so Merkel in Leipzig. Auf der Luftfahrtkonferenz diskutieren Vertreter aus Politik und Wirtschaft darüber, wie der Luftverkehr nachhaltiger werden kann.