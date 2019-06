Lübcke: Ermittler gehen von Tötungsdelikt aus

Nach dem Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wird nun wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt. Der 65-Jährige sei an einem Kopfschuss gestorben, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Horst Streiff. Es gebe keine Hinweise auf einen Suizid. Ob die Tat in Zusammenhang mit früheren Morddrohungen gegen Lübcke während der Flüchtlingskrise stehen könnte, ist noch unklar. Zum Motiv gebe es noch keine Erkenntnisse. Lübcke war in der Nacht zu Sonntag tot in seinem Garten aufgefunden worden. Als Regierungspräsident war er 2015 auch für die Einrichtung von Erstaufnahmelagern für Flüchtlinge zuständig und auf einer Bürgerversammlung angefeindet worden.