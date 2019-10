AfD-Mitbegründer Bernd Lucke hat die Proteste bei seiner Vorlesung an der Universität Hamburg kritisiert. In einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag" schreibt er, wer andere Meinungen niederschreie, um zu herrschen, gefährde die Freiheit. Lucke ist Wirtschaftsprofessor. Er war bei der ersten Vorlesung nach seiner Rückkehr an die Universität beschimpft, körperlich bedrängt und am Reden gehindert geworden.