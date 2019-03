Löw: Nationalmannschaft ohne Hummels, Müller und Boateng

Fußball Bundestrainer Joachim Löw treibt den Umbau der Nationalmannschaft voran. In seinen Planungen spielen Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng vom FC Bayern vorerst keine Rolle mehr. Nach Angaben des DFB hat Löw den drei Weltmeistern von 2014 seine Entscheidung in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Er danke den Spielern für die vielen erfolgreichen und einmaligen gemeinsamen Jahre, sagte Löw. Nach dem WM-Vorrunden-Aus im vergangenen Jahr und dem Abstieg in der Nations League müssten nun die jungen Nationalspieler die Verantwortung übernehmen, so Löw. Die Mannschaft bestreitet am 20. März ein Testspiel gegen Serbien und startet vier Tage später gegen die Niederlande in die EM-Qualifikation.