Lösung für Migranten auf der "Gregoretti"?

Für die rund 115 Schiffbrüchigen auf dem italienischen Küstenwachschiff "Gregoretti" zeichnet sich eine Lösung ab. Italiens Innenminister Matteo Salvini hat bekannt gegeben, dass sie in fünf EU-Staaten - darunter Deutschland - und mehreren katholischen Einrichtungen in Italien unterkommen können. Das Schiff "Alan Kurdi" der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye dagegen darf nicht in italienische Gewässer fahren. Das hat Italiens Innenminister Salvini auf Twitter angekündigt. Die "Alan Kurdi" hat seit heute morgen 40 Menschen an Bord, die sie aus einem Schlauchboot vor der Küste Libyens gerettet hat. Immer wieder irren Schiffe mit geretteten Migranten an Bord durchs Mittelmeer oder liegen in Häfen fest, weil zum Beispiel Italien sie nicht aufnehmen will.