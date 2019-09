Der Täter scheint festzustehen. Warum die 28-jährige Tramperin sterben musste und wie genau, wird wohl ein Geheimnis bleiben.

Fest steht: Sophia Lösche hatte vor gut einem Jahr von Leipzig in Richtung Nürnberg trampen wollen. Von dort wollte sie nach Aussage ihres Bruders per S-Bahn zu ihrer Familie nach Amberg in der Oberpfalz fahren. Dort kam die 28-Jährige nie an. Was bekannt ist:

Er ertrug die Zurückweisung nicht, glaubt die Anklage

Sophias Leiche wurde in einem Straßengraben in Spanien entdeckt. Der Anklage zufolge hat ein marokkanischer Fernfahrer die Tramperin zunächst mitgenommen und sie dann ermordet. Angeblich um eine sexuelle Straftat zu verdecken.

Für die gebe es keine Beweise, hat die Oberstaatsanwältin in ihrem Plädoyer eingeräumt. Sie fordert daher eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung.

Sophia-Prozess: Der Angeklagte geht am Tisch von Sophias Familie vorbei. dpa Bildfunk picture alliance/Daniel Karmann/dpa

Noch am Abend der Abfahrt soll die Situation auf einem Rastplatz im Landkreis Bayreuth eskaliert sein: Der 42-jährige Angeklagte habe Sophias Zurückweisung nicht ertragen und sie deshalb mit einem Radmutterschlüssel schwer verletzt. Um die Verletzungen zu vertuschen, habe er sie nach einer zehnminütigen Pause erschlagen.

Wo starb Sophia?

Auf dem Parkplatz im oberfränkischen Landkreis Bayreuth soll der Angeklagte zum ersten Mal zugeschlagen haben, stimmte der Anwalt von Sophias Eltern in seinem Plädoyer zu. Anstatt Hilfe zu holen, kam er schließlich "zu dem fatalen Schluss, mit Sophia endgültig Schluss zu machen".

Dafür komme aber auch ein späterer Zeitpunkt in Betracht. Das "Sterben der Sophia auf Raten" spreche für eine besondere Schwere der Schuld. Die Familie glaubt: Sophia starb erst irgendwo in Frankreich.

"Er konnte keine Hilfe holen"

All dem hat der Verteidiger des Lkw-Fahrers in seinem Plädoyer vehement widersprochen: "Die Anklageschrift war schlicht und einfach voll von nicht objektiven Mutmaßungen." Einen sexuellen Hintergrund habe es nie gegeben.

Vielmehr habe Sophia seinem Mandaten Diebstahl unterstellt und ihm ins Gesicht geschlagen. Daraufhin habe dieser zum Eisen gegriffen. So hatte der Angeklagte den Tatablauf auch zu Prozessbeginn geschildert.

"Er konnte keine Hilfe holen, weil Sophia schon nach den ersten Schlägen tot war", erklärte der Verteidiger. Alles andere sei "Bullshit". Er plädierte daher für eine mehrjährige Haftstrafe wegen Totschlags.