Der Tod der Tramperin Sophia hat vor einem Jahr für viel Aufregung gesorgt. Jetzt wurde ein Lkw-Fahrer schuldig gesprochen. Das Motiv der Tat ist aber weiterhin unklar.

Der 42-jährige Angeklagte wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann die Studentin im vergangenen Jahr in seinem Lkw mitgenommen und dann umgebracht hat.

Sophias Leiche wurde in Spanien gefunden

Sophia L. wollte im Juni vergangenen Jahres von Leipzig in Richtung Nürnberg trampen. Von dort wollte sie nach Aussage ihres Bruders per S-Bahn zu ihrer Familie nach Amberg in der Oberpfalz fahren. Dort kam die 28-Jährige nie an.

Ihre Leiche wurde in einem Straßengraben in Spanien entdeckt. Der Anklage zufolge hat der marokkanische Fernfahrer die Tramperin ermordet, um eine sexuelle Straftat zu verdecken. Hinweise auf ein solches Delikt hatten Rechtsmediziner aber nicht gefunden, so dass selbst die Oberstaatsanwältin in ihrem Plädoyer davon abrückte. Sie forderte stattdessen eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung.

Mit Radmutterschlüssel erschlagen

Es habe bereits am Abend der Abfahrt in Oberfranken einen Streit zwischen dem Lkw-Fahrer und der jungen Frau gegeben. Der Mann soll Sophia daraufhin mit einem Radmutterschlüssel schwer verletzt haben. Um diese Verletzung zu vertuschen, habe er sie dann erschlagen.

Das Motiv der Tat konnte in dem Prozess nicht geklärt werden. Wie es zu dem Streit kam, dazu machte der Lkw-Fahrer keine Angaben.

Familie kritisiert Ermittlungen

Die Familie hatte wiederholt die Arbeit der deutschen Ermittler kritisiert. Sie hätten Sophia lange als Vermisstenfall eingestuft, obwohl von Anfang an der Verdacht auf ein Gewaltverbrechen vorgelegen habe. Auch habe die Kommunikation zwischen den Bundesländern Bayern und Sachsen nicht funktioniert, hatte ihr Vater gesagt.

Sophia-Prozess: Der Angeklagte geht am Tisch von Sophias Familie vorbei. dpa Bildfunk picture alliance/Daniel Karmann/dpa

Rechtspopulisten wollten Sophias Tod instrumentalisieren

Der Fall hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht, Rechtspopulisten versuchten, Sophias Tod zu instrumentalisieren. Unter anderem hatten Teilnehmer einer AfD-Demo in Chemnitz, einem "Schweigemarsch", im vergangenen Jahr das Foto der Studentin im Großformat durch die Innenstadt getragen. Die Familie con Sophia betonte vor diesem Hintergrund immer wieder, dass es in dem Verfahren nicht um Gewalt von Flüchtlingen gehe, sondern um Gewalt gegen Frauen.