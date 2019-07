Libysche Regierung erwägt Schließung von Flüchtlingslagern

Die libysche Regierung überlegt, die umstrittenen Lager für Migranten zu schließen und die Insassen frei zu lassen. Die Regierung könne die Sicherheit der Menschen dort nicht mehr garantieren. Anlass ist der jüngste Angriff einer Miliz auf ein solches Lager in der Nähe von Tripolis. Das Lager Tadschura im Osten der Hauptstadt Tripolis ist von zwei Raketen getroffen worden. Eine Rakete sei in eine leerstehende Garage eingeschlagen. Die Zweite in eine Halle, in der sich etwa 120 Flüchtlinge aufgehalten hätten. Das schreibt das UN-Nothilfebüro in einem Bericht. Mehr als 53 Menschen starben. Die Einheitsregierung in Tripolis macht die Luftwaffe vom Milizenführer Chalifa Haftar für den Angriff verantwortlich. Dessen Leute wiesen die Anschuldigungen zurück.