Berlin bangt noch um den Erfolg der Libyen-Konferenz, doch der EU-Außenbeauftragte denkt schon einen Schritt weiter: Er fordert eine Sicherungsmission der Europäer. Die CDU scheint nicht abgeneigt.

In Berlin überschlagen sich die Meldungen: Einen Tag vor der Libyen-Konferenz am Sonntag blockieren Anhänger von Warlord Chalifa Haftar plötzlich die wichtigsten Ölverladehäfen Libyens. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan fordert, dass Europa seinen Militäreinsatz in Libyen unterstützt. Stattdessen kürzt ihm die EU am Samstag die Beitrittsbeihilfen um 75 Prozent. Beobachter befürchten, dass ihn das nicht gerade konzilianter machen dürfte.

Und während am Sonntag nicht weniger als zehn Staatschefs in Berlin erwartet werden, ist immer noch nicht sicher, ob Haftar und sein Gegenspieler Fajis Al-Sarradsch überhaupt kommen werden.

Die Konferenz: Wer kommt, worum es geht:

CDU: Bundeswehreinsatz, wenn alles sicher ist

Andere denken schon über die Konferenz hinaus: Am Freitag brachte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell überraschend einen Militäreinsatz der Europäischen Union ins Spiel - sollte die Konferenz ein Erfolg werden: "Wenn es einen Waffenstillstand in Libyen gibt, dann muss die EU bereit sein, bei der Umsetzung und der Überwachung dieses Waffenstillstandes zu helfen - eventuell auch mit Soldaten", sagte der Chefdiplomat der Staatengemeinschaft dem Spiegel.

Die Antwort kam am Samstag von der zweitägigen CDU-Klausur in Hamburg. Dort ist man offenbar geneigt, die Dinge so zu sehen, wie Borrell - wenn auch ohne besondere Begeisterung. Die Antwort von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ähnelt jedenfalls stark dem Statement von Borrell:

Auch CDU/CSU-Fraktionsvize Johann Wadephul hält einen Bundeswehr-Einsatz in Libyen für möglich: "Natürlich", sagte der CDU-Politiker am Samstag am Rande der Bundesvorstandsklausur seiner Partei: "Es wird jetzt konkret. Dann muss Deutschland bereit sein, hier zu handeln."

Die Frontlinie verläuft quer durch die internationale Gemeinschaft

In Libyen kämpfen der Warlord Chalifa Haftar und der Chef der von den Vereinten Nationen anerkannten Regierung, Fajis al-Sarradsch, um die Vorherrschaft. Haftar wird unter anderem von Ägypten, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Russland und Frankreich unterstützt - Al-Sarradsch dagegen von den meisten anderen EU-Staaten, darunter Italien, aber auch den UN, Katar und vor allem der Türkei.

Fast alle Präsidenten der genannten Länder, inklusive der beiden Kontrahenten, werden am Sonntag in Berlin erwartet.

Für den UNO-Sondergesandten, Ghassan Salamé, hat die Konferenz vor allem einen Zweck: Das Ausland soll sich nicht länger in den Libyen-Konflikt einmischen. Das sei auch eines der Ziele der morgigen Konferenz zur Lage in Libyen, die in Berlin stattfindet.