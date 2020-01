per Mail teilen

Hochkarätiger geht es kaum: Vertreter aus zahlreichen Staaten wollen in Berlin das Blutvergießen in Libyen beenden. Die beiden Hauptfiguren haben erst ganz zuletzt zugesagt.

Für Berlin ist es ein großer Erfolg, dass die Konferenz überhaupt stattfindet: Seit dem vergangenen Sommer haben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Heiko Maas (SPD) rund ums Mittelmeer dafür geworben. Ehrliche Makler wollen sie sein - was umso leichter fällt, weil Deutschland als praktisch einziger Teilnehmer der Konferenz keine "Aktien" in Libyen hat.

Teilnehmerliste der Superlative

So kommen am frühen Nachmittag und unter strengen Sicherheitsvorkehrungen Akteure rund um den Libyen-Konflikt im Berliner Bundeskanzleramt zusammen. Ziel der Konferenz mit Vertretern aus mehr als zehn Ländern ist, die jüngst vereinbarte Feuerpause zu festigen und eine konsequente Durchsetzung des Waffenembargos für das Land zu vereinbaren, in dem seit 2011 ein Bürgerkrieg tobt.

Dauer 0:46 min Libyen-Konferenz: Ankunft von US-Außenminister Pompeo Ankunft von US-Außenminister Mike Pompeo zur Libyen-Konferenz in Berlin.

Die Teilnehmerliste ist bemerkenswert: Erwartet werden unter anderem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron, Russlands Staatschef Wladimir Putin sowie US-Außenminister Mike Pompeo.

Außerdem kommen UN-Generalsekretär António Guterres, der UN-Sondergesandte für Libyen, Ghassan Salamé, sowie Vertreter aus Großbritannien, China, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Republik Kongo, Italien, Ägypten und Algerien sowie von UN, EU, Afrikanischer Union und Arabischer Liga.

SWR-Hauptstadtkorrespondentin Nina Barth fasst die turbulente Lage und die deutschen Hoffnungen in die Konferenz zusammen - und erklärt, wer bei der Konferenz fehlt:

Dauer 3:01 min "Militärisch nicht zu gewinnen" Libyen-Konferenz - Hoffnungen, Kritik und mögliche Auswirkungen.

Die zwei Hauptfiguren:

Erst ganz zum Schluss haben die beiden wichtigsten Teilnehmer zugesagt: Der eine ist Rebellengeneral Chalifa Haftar, der mit seiner Mischung aus Stammesmilizen, Islamisten und russischen Söldnern mittlerweile nicht mehr nur den Osten des Landes beherrscht, sondern rund 80 Prozent von Libyen. Seit dem Sommer versucht er, die Hauptstadt Tripolis zu erobern.

Abtrünnige General Chalifa Haftar: Auf seiner Seite stehen Frankreich, Russland, Ägypten, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. dpa Bildfunk picture alliance/Mohammed Elshaiky/EPA/dpa

Auf der anderen Seite befindet sich Fajis al-Sarradsch mit seinen Stammesmilizen, von denen er weitgehend abhängig ist. Seine Regierung in Tripolis ist international anerkannt, hält aber nur noch einige Gebiete im Westen Libyens.

Fajis al-Sarradsch: Ihn unterstützen die Türkei, Italien sowie die meisten anderen EU-Staaten und die UN. dpa Bildfunk picture alliance/Gregorio Borgia/AP/dpa

4.000 Polizisten sollen die Konferenz in Berlin schützen. Autofahrer wurden aufgerufen, die Innenstadt zu meiden.