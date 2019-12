Lesepflicht an deutschen Schulen

Im Deutsch-Unterricht komplette Bücher zu lesen - das soll in ganz Deutschland Pflicht spätestens ab der Mittelstufe werden. Das fordert der Deutsche Philologenverband. Tatsächlich ist das zum Beispiel in Niedersachsen, Bremen und Thüringen gar nicht mehr so. Lesen sei wichtig für die Allgemeinbildung, findet die Verbandsvorsitzende Susanne Lin-Klitzing. Die aktuelle Pisa-Studie hat große Schwächen in der Lesekompetenz deutscher Schüler gezeigt - viele mögen es nicht und jeder fünfte 15-Jährige versteht den Sinn von Texten auch nicht besonders gut.