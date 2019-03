Leitzins bleibt bei null

per Mail teilen

Der Leitzins im Euro-Raum bleibt auf dem Rekordtief von null Prozent, und zwar mindestens bis Ende dieses Jahres. Das hat die Europäische Zentralbank in Frankfurt mitgeteilt. Banken können sich damit weiterhin zinslos bei ihr mit Geld versorgen. Außerdem beschloss die Zentralbank ein neues Kreditprogramm für Geschäftsbanken. Es soll im September starten und eine Laufzeit von zwei Jahren haben. Die Banken bekommen Geld zu günstigeren Konditionen, wenn diese das Geld als Kredite an Unternehmen weitergeben. Dadurch sollen Firmen mehr investieren und damit die Wirtschaft in Schwung bringen.