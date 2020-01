Die Silvesterkrawalle in Leipzig sind weiterhin Thema in der deutschen Innenpolitik. Die Kritik der SPD-Vorsitzenden am Polizeieinsatz wird dabei unterschiedlich beurteilt.

Nach Angaben der ermittelnden Staatsanwaltschaft müssen es dramatische Szenen gewesen sein. Demnach seien während der Krawalle zwei Polizisten massiv attackiert worden. Wie sich dies genau zugetragen hat, darüber gab es in den letzten Tagen unterschiedliche Darstellungen. Zunächst hieß es, die unbekannten Täter hätten mindestens einem Polizisten den Helm vom Kopf gerissen und so massiv auf Körper und Kopf eingewirkt, dass der Mann bewusstlos geworden sei. Er habe sich einer Not-OP unterziehen müssen. Am Freitagnachmittag wollte der sächsische Landespolizeipräsident, Horst Kretschmar, eine solche OP allerdings nicht bestätigten. Es habe eine Behandlung des Polizisten gegeben, der am Ohr schwer verletzt war, so Kretschmar.

Vier Haftbefehle wegen Körperverletzung

Bei der Pressekonferenz mit Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) hieß es zudem, dass gegen vier Männer Haftbefehle erlassen wurden. Ihnen wird ausdrücklich nicht der Angriff auf den am Ohr verletzten Polizisten vorgeworfen, dafür aber weitere tätliche Angriffe und Körperverletzung von Vollstreckungsbeamten. Insgesamt ermittelten die Staatsanwaltschaft und das LKA derzeit gegen 13 Verdächtige.

Hitzige politische Debatte zu Leipziger Silvesternacht

Parallel zur Aufarbeitung der Ereignisse aus der Silvesternacht läuft eine hitzige politische Debatte: Die Polizei habe nach Flaschen- und Steine-Würfen aus der links-alternativ geprägten Szene in Connewitz überreagiert, so der Vorwurf von Linken-Politikern. Am Freitag legte auch die SPD-Vorsitzende, Saskia Esken, nach. In einem Zeitungsinterview stellte sie die Frage, ob die Taktik der Polizei angemessen gewesen sei. "Sollte eine falsche Einsatztaktik Polizistinnen und Polizisten unnötig in Gefahr gebracht haben, liegt die Verantwortung dafür beim sächsischen Innenminister", so Esken.

Am Freitragmorgen stellte Esken bei Twitter klar, dass es ihr nicht um Kritik an der Polizei ging, sondern um die Einsatztaktik:

Ich veruteile jede Gewalt. Und ich habe nicht „Polizeitaktik kritisiert“ sondern Einsatztaktik infragegestellt: „Diesen Gewaltausbruch verurteilen wir. Es ist schrecklich, dass ein Polizist so schwer verletzt wurde. Unsere Gedanken sind bei ihm und seinen Angehörigen.“ ... 1/3 Saskia Esken, Twitter, 3.1.2020, 8:36 Uhr

... „Im Sinne der Polizeibeamten muss jetzt schnell geklärt werden, ob die Einsatztaktik angemessen war. Sollte eine falsche Einsatztaktik PolizistInnen und Polizisten unnötig in Gefahr gebracht haben, liegt die Verantwortung dafür beim sächsischen Innenminister.“ ... 2/3 Saskia Esken, Twitter, 3.1.2020, 8:36 Uhr

... „Dass es auch anders geht, hat sich vielfach gezeigt. Die Berliner Polizei hat zum Beispiel aus den Erfahrungen vergleichbarer Ausschreitungen am 1. Mai oder zu Silvester im Lauf der Jahre eine Deeskalationsstrategie entwickelt, die sich bewährt hat.“ 3/3 Saskia Esken, Twitter, 3.1.2020, 8:36 Uhr

GdP kritisiert fehlende politische Rückendeckung

Die Gewerkschaft der Polizei hält Eskens Äußerungen dagegen für wenig hilfreich. Im SWR sagte der stellvertretende Vorsitzende, Jörg Radek: "Ich wünschte mir, dass man nicht voreilige Schlüsse zieht, sondern dass man in dem Augenblick versucht, an Infos heranzukommen. Die Parteien haben ja die Zugänge zu den Dienststellen und können durchaus nachfragen. Aber wir stellen schon fest, dass es dort eine Infragestellung der Polizeiarbeit an sich gibt." Immer wieder würden Parteien umstrittene polizeiliche Einsatzlagen für ihre Zwecke nutzen. Dies ergebe dann das typische Parteiengezänk, so Radek.

Typische politische Beißreflexe statt echter Aufarbeitung Der stellvertretende GdP-Chef Jörg Radek im Gespräch mit SWR-Moderator Arne Wiechern.

In der Gesellschaft sei der Rückhalt für die Polizei in den letzten Jahren geschrumpft. An sich sei das kein Problem, sondern Ausdruck einer offenen Gesellschaft. "Dagegen wende ich mich gar nicht, auch nicht gegen Kritik gegenüber Polizeiarbeit, aber sie muss substanziell sein, sie muss auch objektiv sein. Und sie muss auch uns als Polizei die Gelegenheit geben, zu erklären, warum wir gewisse Maßnahmen getroffen haben. Und dennoch: nichts rechtfertigt das Werfen von Steinen, Flaschen und Pyrotechnik auf Polizisten und Rettungsdienste."