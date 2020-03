per Mail teilen

Die Leipziger Buchmesse wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Die Stadt Leipzig und die Messeleitung haben die Entscheidung gemeinsam getroffen.

Die Messe hätte vom 12. bis 15. März stattfinden sollen. In diesem Jahr waren rund 2.500 Aussteller aus 51 Ländern auf der Buchmesse erwartet worden.

Dauer 2:09 min Sendezeit 12:33 Uhr Sender SWR2 Leipziger Buchmesse wegen Coronavirus-Gefahr abgesagt Die Leipziger Buchmesse ist wegen der Coronavirus-Gefahr abgesagt. „Das ist eine richtige, eine vernünftige Entscheidung“, sagt SWR2 Literaturkritiker Carsten Otte. Als eine der wichtigsten organisatorischen Fragen sei jetzt zu klären, ob und wie die Preise der Leipziger Buchmesse verliehen werden können. „Wir von Radio können vielleicht einige der geplanten öffentlichen Gespräche, die auf der Messe hätten stattfinden sollen, ins sichere Radiostudio verlegen“, meint Carsten Otte. Audio herunterladen (1,9 MB | MP3)

Von Seiten der Aussteller hatte es zuvor so gut wie keine Absagen gegeben. Ein Australier der integrierten Comic-Messe Manga-Comic-Con hatte wegen des sich ausbreitenden Coronavirus vorab seine Teilnahme gestrichen.

Harter Schlag für die Buchbranche

Für die Buchbranche ist die Absage ein harter Schlag. Die Buchmesse gilt bei den Verlagen als Möglichkeit, eine große Aufmerksamkeit auf ihre Autoren zu lenken. Im Rahmen des begleitenden Lesefestivals "Leipzig liest" hatten 3.700 Veranstaltungen an 500 Leseorten auf dem Programm gestanden.

Auch andere Messen wegen des Coronavirus abgesagt

Bundesweit sind wegen der steigenden Zahl von Infektionen mit dem Coronavirus bereits mehrere große Messen abgesagt oder verschoben worden, darunter die Tourismusbörse ITB in Berlin, die Pro Wein in Düsseldorf und die Internationale Handwerksmesse in München.