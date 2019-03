Leipziger Buchmesse wird eröffnet

per Mail teilen

Im Leipziger Gewandhaus wird am Abend die Buchmesse eröffnet. Zu Beginn wird die russisch-amerikanische Journalistin und Schriftstellerin Masha Gessen mit dem Buchpreis zur Europäischen Verständigung ausgezeichnet - und zwar für ihr Buch „Die Zukunft ist Geschichte. Wie Russland die Freiheit gewann und wieder verlor“. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro verbunden. Gastland auf der Leipziger Buchmesse ist in diesem Jahr Tschechien. Insgesamt zeigen bis zum Sonntag rund 2.600 Aussteller aus aller Welt ihre Neuerscheinungen. Ein Schwerpunktthema sind die politischen Umbrüche in Deutschland und Osteuropa mit dem Fall des Eisernen Vorhangs vor 30 Jahren.