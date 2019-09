Die Leichtathletik-WM findet in einer Gegend statt, in der es tagsüber 40 Grad heiß sein kann und nachts über 30 Grad: in Doha, der Hauptstadt von Katar am Persischen Golf. Und deshalb war gleich die erste Entscheidung ein einziger Hitze-Kollaps.

Ein Marathon um Mitternacht - das klingt skurril, war aber real: in der Nacht zu Samstag in Doha, wo die Frauen den ersten Titelträger der Leichtathletik-Weltmeisterschaften ermittelt haben. Bei immer noch 33 Grad und fast 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. ARD-Reporter Burkhard Hupe war fast vier Stunden an der Strecke in Doha. Dauer 2:26 min Der Marathon-Skandal von Doha Ein Marathon um Mitternacht - das klingt skurril, war aber real: heute Nacht in Doha, wo die Frauen den ersten Titelträger der Leichtathletik-Weltmeisterschaften ermittelt haben. Bei immer noch 33 Grad und fast 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. ARD-Reporter Burkhard Hupe war fast vier Stunden an der Strecke in Doha. Die Veranstalter der Leichtathletik-Weltmeisterschaften waren vor den klimatischen Bedingungen schon extra in die Nacht geflohen, doch die Verlegung des Marathons auf die Geisterstunde brachte in der vergangenen Nacht nicht den gewünschten Erfolg. Im Gegenteil: Am Persischen Golf erlebte die Leichtathletik ein paar rabenschwarze Stunden und das nicht nur wegen der Dunkelheit. Viele Bilder hätten sich bei ihm eingebrannt, meint Hupe: "Die Chinesin, die einfach weiterlief, weil sie dachte, sie hätte noch eine Runde, und dann von Kampfrichtern eingeholt werden musste. Oder eine Läuferin aus Afrika, die dachte, sie wäre schon im Ziel, aber sie musste noch eine Runde, hatte dann aber einfach keine Kraft mehr und stieg dann einfach aus." Läuferinnen mussten medizinisch versorgt werden Wegen der Hitze mussten die Läuferinnen reihenweise aufgeben. Während Topfavoritin Ruth Chepngetich aus Kenia das erste Gold der Titelkämpfe in der Wüste sicherte, erreichten nur 40 von 68 Starterinnen am Ende das Ziel. Läuferinnen, die das Rennen nicht beenden konnten, werden mit einem Golfmobil zum Ziel gebracht. dpa Bildfunk Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa Mit kleinen Elektro-Golfmobilen wurden die erschöpften Läuferinnen unter Blaulichteinsatz zu Sanitätszelten gefahren und dort auf Tragen, teilweise schon mit Infusion im Arm, weitertransportiert. "Kameraleute, die das filmen wollten, wurden rabiat zur Seite gestoßen und sollten diese Bilder nicht in die Welt transportieren", berichtet Hupe. Sein Fazit: "Furchtbare Bilder, die mit Sport gar nichts zu tun haben. Es war schlicht und ergreifend ein einziger Skandal, dieses erste Nachtrennen von Doha."