Nach dem Mathe-Abitur haben sich im Internet Tausende Schüler beklagt, dass die Aufgaben zu schwer gewesen seien.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, zweifelt daran, dass das Mathe-Abi zu schwer gewesen ist. Das hat er der Rhein-Neckar- Zeitung gesagt.

Das sagt der Landeselternrat zur Kritik der Schüler:

Der Landeselternrat zeigt grundsätzlich Verständnis

Derzeit gibt es keine Hinweise für ein zu schweres Abitur

"Ohne dem endgültigen Bewertungsergebnis vorwegzugreifen: Die Tendenz zeigt für Bayern, die Notenresultate bewegen sich im durchschnittlichen Bereich der Abi-Prüfungen in Mathematik," sagte Meidinger.

Wenn es Hinweise für eine erschwerte Prüfung gebe, müsse man über eine Neubewertung nachdenken. "Aber derzeit gibt es dafür keine Anzeichen."

60.000 Schüler aus neun Bundeländern haben protestiert

Meidinger reagiert damit auf Proteste von rund 60.000 Schülern in insgesamt neun Bundesländern - darunter das Saarland, Bayern und Niedersachsen.

In der Online-Petition der Schüler aus Bayern heißt es: "Wir Abiturienten bitten darum, den Notenschlüssel des Mathematik Abiturs in Bayern 2019 zu senken und dem Schwierigkeitsgrad anzupassen." Mehrere Kultusministerien kündigten an, das zu prüfen.

Proteste gab es auch von Schülern in Hamburg: Deren Online-Petition steckt allerdings voller Rechtschreibfehler. "Setzen 6", meint SWR-Redakteur Peter Knetsch in seiner Glosse.