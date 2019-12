Lehrermangel und -Lehrerüberschuss bis 2030

In Deutschland wird es bis 2030 - je nach Schultyp - zum Teil zu wenige, zum Teil aber auch zu viele Lehrer geben. Das zeigt eine Prognose der Kultusministerkonferenz. Demnach wird es besonders an Haupt- und Realschulen sowie an Berufsschulen in den kommenden zehn Jahren einen Lehrermangel geben - an Gymnasien dagegen einen Überschuss. Bei Grundschulen wird es laut Prognose bis 2023 einen Mangel geben. Ab 2024 erwarten die Kultusminister wegen hoher Absolventenzahlen einen Überschuss an Grundschullehrern.