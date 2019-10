Legal Techs - der Anwalt aus dem Internet

Kleiner Ärger, deswegen geht man nicht zum Anwalt. Die Miete in der neuen Wohnung zu hoch, der Urlaubs-Flieger ist verspätet gestartet oder mit dem Hartz IV-Bescheid stimmt etwas nicht. Ein Anwalt wäre zu teuer, zu aufwändig, und dann das Prozessrisiko! Also versuchen es die Leute neuerdings mit Legal Tech, Rechtsdienstleistung aus dem Internet, Legal-Technologie, also: online-Rechtsberatung, gesteuert durch Algorithmen. Wir beleuchten die Vor- und Nachteile.